Внаслідок нічної атаки є влучання 31 дрона на 22 локаціях

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У ніч на 10 серпня Росія атакувала українців керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська й окупованих Криму та Донецька.

Станом на 9:00, за попередніми даними, оборонці знешкодили 92 дрони і три боєприпаси «Бандероль» на півдні, півночі і сході країни, повідомили в Повітряних силах. Атака триває.

«Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили Telegram