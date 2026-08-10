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Внаслідок нічних обстрілів постраждали три райони Дніпропетровської області

Ворог пошкодив будинки, інфраструктуру і заправку. 

Обстріли Дніпропетровської області
Фото: Олександр Ганжа Telegram
Обстріли Дніпропетровської області

Увечері та вночі 10 серпня армія Росії понад 20 разів била по трьох районах Дніпропетровської області дронами та артилерією. Інформації про потерпілих в ОВА не навели. 

У Синельниківському районі окупанти обстрілювали Петропавлівську громаду. Пошкоджено АЗС. 

У Криворізькому під ударами перебувала Зеленодольська громада. Там пошкоджено інфраструктуру. 

«На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори», – йдеться у повідомленні голови ОВА Олександра Ганжі. 

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