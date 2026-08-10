Внаслідок нічних обстрілів постраждали три райони Дніпропетровської області

Увечері та вночі 10 серпня армія Росії понад 20 разів била по трьох районах Дніпропетровської області дронами та артилерією. Інформації про потерпілих в ОВА не навели.
У Синельниківському районі окупанти обстрілювали Петропавлівську громаду. Пошкоджено АЗС.
У Криворізькому під ударами перебувала Зеленодольська громада. Там пошкоджено інфраструктуру.
«На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори», – йдеться у повідомленні голови ОВА Олександра Ганжі.
- За ранок і день 9 серпня Росія била по області майже 40 разів. Одна людина загинула, постраждали 9.