Внаслідок нічних обстрілів постраждали три райони Дніпропетровської області

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Фото: Олександр Ганжа Telegram Обстріли Дніпропетровської області

Увечері та вночі 10 серпня армія Росії понад 20 разів била по трьох районах Дніпропетровської області дронами та артилерією. Інформації про потерпілих в ОВА не навели.

У Синельниківському районі окупанти обстрілювали Петропавлівську громаду. Пошкоджено АЗС.

У Криворізькому під ударами перебувала Зеленодольська громада. Там пошкоджено інфраструктуру.

«На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори», – йдеться у повідомленні голови ОВА Олександра Ганжі.