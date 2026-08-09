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Росіяни вбили людину у Дніпропетровській області

Ще пʼятеро мешканців поранені.

Росіяни вбили людину у Дніпропетровській області
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські обстріли одна людина загинула, і пʼятеро поранені. Ворог майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, авто і рейсовий автобус. Там була жертва та поранені. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 

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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

На Синельниківщині росіяни поцілили по Синельниковому, Миколаївська і Васильківській громадах. Пошкоджені близько 10 приватних будинків і авто.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура.

У Павлограді зайнялася складська будівля на території харчового підприємства. Пожежа виникла і у Вербківській громаді.

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