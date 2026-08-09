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РФ третій день атакує об’єкти “Нафтогазу” у всій країні

У ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи Укрнафти, а також буровий майданчик компанії.

РФ третій день атакує об’єкти “Нафтогазу” у всій країні
Ілюстративне фото
Фото: Нафтогаз

Росія завдала масованого удару по активах групи “Нафтогаз” у східних, західних та центральних регіонах України.

Про це йдеться у телеграм-каналі групи.

Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи Укрнафти, а також буровий майданчик компанії.

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Проти видобувної інфраструктури ворог застосував десятки ударних дронів. На місці зафіксовано суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено. 

Безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали.

7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися 7 автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.

Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти Нафтогазу в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

“За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет – зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах”, – наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

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