Росіяни вдарили дроном біля супермаркету у Херсоні, є постраждалі

Госпіталізували чоловік та жінка.

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Фото: З відкритих джерел

Сьогодні росіяни здійснили атаку безпілотником біля супермаркету в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Удар окупанти завдали близько 13:25.

Постраждали двоє людей, яких доставили до лікарні.

Чоловік та жінка 77 років отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення.

Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.