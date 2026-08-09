Росіяни вдарили дроном біля супермаркету у Херсоні, є постраждалі

Сьогодні росіяни здійснили атаку безпілотником біля супермаркету в Корабельному районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Удар окупанти завдали близько 13:25.
Постраждали двоє людей, яких доставили до лікарні.
Чоловік та жінка 77 років отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення.
Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
- Сьогодні вночі внаслідок російського артилерійського обстрілу села Золота Балка Бериславського району Херсонщини загинула 61-річна жінка. Також сьогодні вночі під атакою російських БпЛА опинились житлові забудови у Центральному районі Херсона.