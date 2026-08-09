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Росіяни вдарили дроном біля супермаркету у Херсоні, є постраждалі

Госпіталізували чоловік та жінка.

Росіяни вдарили дроном біля супермаркету у Херсоні, є постраждалі
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні росіяни здійснили атаку безпілотником біля супермаркету в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Удар окупанти завдали близько 13:25.

Постраждали двоє людей, яких доставили до лікарні.

Чоловік та жінка 77 років отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення.

Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

  • Сьогодні вночі внаслідок російського артилерійського обстрілу села Золота Балка Бериславського району Херсонщини загинула 61-річна жінка. Також сьогодні вночі під атакою російських БпЛА опинились житлові забудови у Центральному районі Херсона. 
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