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Генштаб: Сили оборони уразили російські комплекси ППО та РЛС на півдні РФ і в Криму

Ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Генштаб: Сили оборони уразили російські комплекси ППО та РЛС на півдні РФ і в Криму
Фото: Генштаб

У ніч на 9 серпня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на півдні РФ та на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили позицію ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю РФ.

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Також уражено російські комплекси протиповітряної оборони:

  • «Панцир» — у районі Єйська Краснодарського краю;
  • «Тор» — у районі Пудового Ростовської області.

Крім того, українські сили завдали ударів по російських радіолокаційних станціях «Каста» в Лантоновому та «Подльот» у Головатовці Ростовської області.

На тимчасово окупованій території Криму українські військові також уразили склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в районі Перекопа.

Ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Сили оборони України продовжуватимуть системно завдавати ударів по військових об’єктах РФ для зниження її воєнного потенціалу.

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