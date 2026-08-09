Унаслідок російської атаки на Житомирщині троє людей постраждали

Також є пошкодження цивільних об’єктів.

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пожежі через атаки РФ по Житомирщині

У ніч на 9 серпня російські війська знову атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого удару постраждали троє людей.

Про це повідомляють ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Одну постраждалу людину госпіталізували з опіками. Ще у двох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки виникли пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та приватному підприємстві з німецькими інвестиціями. Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

Унаслідок падіння уламків пошкоджені житлові та господарські будівлі, сталося загоряння.

Наразі всі пожежі ліквідовані. На місцях працюють рятувальники, психологи ДСНС та інші відповідні служби. Фахівці обстежують території, ліквідовують наслідки атаки та фіксують завдані збитки.

Обстріли 9 серпня

У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області. Ворог застосував кілька десятків ракет та ударних дронів. Восьмеро людей поранені.