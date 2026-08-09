Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах України.

Про це глава держави повідомив у Фейсбук.

"В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Всі необхідні служби залучені, роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих. Всім надається допомога", – ідеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України 61 ракету різних типів, з яких 56 – балістичні. Крім того, ворог використав понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб.

У Харкові внаслідок прямого влучання дрона зруйновано чотири поверхи житлової багатоповерхівки. Двоє людей загинули, десятки отримали поранення.

У Павлограді росіяни завдали удару поблизу торговельного центру та по енергетичній інфраструктурі. Постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей.

Також російські війська атакували Житомирщину, Миколаївщину, Київщину, Херсонщину, Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Донеччину.

"Кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову: потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України. Вдячний тим, хто допомагає", – наголосив Президент.