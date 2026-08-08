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Юлію Свириденко розглядають для призначення в «Нафтогаз»

Відповідно до статуту акціонерного товариства, призначення проводить наглядова рада. 

Юлію Свириденко розглядають для призначення в «Нафтогаз»
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Колишня прем'єрка Юлія Свириденко може очолити «Нафтогаз України». Про розгляд її кандидатури спершу повідомив народний депутат Ярослав Железняк, а джерела LB підтвердили цю інформацію. 

У випадку позитивного рішення Юлія Свириденко може очолити національне акціонерне товариство в статусі в.о. голови, потім – як повноцінна керівниця. За словами наближеного до влади співрозмовника редакції, про призначення «ще думають».

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Попереднім керівником «Нафтогазу» був Сергій Корецький, який минулого місяця замінив на посаді голови уряду Юлію Свириденко. Експрем'єрці президент пропонував посаду посла Українив США, оскільки Ольга Стефанішина готувалася до звільнення на тлі підготовки оголошення їй нової підозри.

Втім, про згоду Свириденко на дипломатичну службу публічно не повідомляли. Володимир Зеленський казав, що також запропонував їй очолити певний напрямок, але не вдався в деталі про те, який саме. Більше про це – в матеріалі Анни Стешенко: «Не дотягнувши трьох днів до року: як пішов у відставку уряд Свириденко». 

Голову правління «Нафтогазу» призначає її наглядова рада. Після звільнення Корецього вона призначила в статусі в.о. Сергія Федоренка. Повноцінного керівника призначають за результатами конкурсу. 

Юлія Свириденко

Народилася в 1985 році в Чернігові. Здобула освіту за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності» в Київському національному торговельно-економічному університеті, в 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011). Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу.

Кар'єру розпочала в 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ). 2011 року призначена головою Постійного представництва Чернігова у м. Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах). З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

З березня по вересень 2019 року – директор ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції.

З 29 вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

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З 22 липня 2020 – перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.

17 липня 2025 року Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністерки України. Звільнена 14 липня.

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