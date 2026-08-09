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ОВА: через атаку РФ пошкоджено підприємство «Кромберг енд Шуберт Житомир»

Наслідки атаки локалізували рятувальники ДСНС.

ОВА: через атаку РФ пошкоджено підприємство «Кромберг енд Шуберт Житомир»
Фото: ДСНС України

Внаслідок масованої російської атаки на Житомирщину було пошкоджено одне важливих підприємств області "Кромберг енд Шуберт Житомир".

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Підприємство має 100% німецькі інвестиції та працює в Житомирському регіоні вже 11 років. Воно забезпечує робочими місцями близько 3500 людей.

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За офіційною заявою підприємства, внаслідок російської атаки його виробничі потужності та інфраструктура зазнали значних пошкоджень і масштабних руйнувань.

Водночас серед працівників підприємства постраждалих немає.

Через масштаб пошкоджень «Кромберг енд Шуберт Житомир» тимчасово призупинив роботу на невизначений термін. Строки відновлення виробництва визначать після завершення технічної оцінки та встановлення повного обсягу необхідних ремонтних робіт.

Наслідки атаки локалізували рятувальники ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронців.

Житомирська ОВА спільно з органами місцевого самоврядування шукає можливі шляхи допомоги підприємству та його стратегічному інвестору.

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