У Запоріжжі внаслідок ворожого удару загинув рятувальник

У Запоріжжі внаслідок повторного удару ворожого БпЛА сьогодні загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан.
Про це повідомили у ДСНС.
Ще двоє його колег отримали поранення – їх терміново доправили до лікарні.
“Олександр понад 20 років присвятив служінню людям, порятунку інших. Служив у Пологах. Вийшов з російської окупації та продовжив службу вже на підконтрольній Україні території. Не залишив професію, не залишив людей, яким допомагав. Сьогодні він загинув, виконуючи свій обов’язок. У нього лишилася дружина і 19-річний син”, – зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.
- Упродовж минулої доби російські війська завдали 974 удари по 59 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дві людини дістали поранення.