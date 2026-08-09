У Запоріжжі внаслідок ворожого удару загинув рятувальник

У Запоріжжі внаслідок повторного удару ворожого БпЛА сьогодні загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан.

Про це повідомили у ДСНС.

Ще двоє його колег отримали поранення – їх терміново доправили до лікарні.

“Олександр понад 20 років присвятив служінню людям, порятунку інших. Служив у Пологах. Вийшов з російської окупації та продовжив службу вже на підконтрольній Україні території. Не залишив професію, не залишив людей, яким допомагав. Сьогодні він загинув, виконуючи свій обов’язок. У нього лишилася дружина і 19-річний син”, – зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.