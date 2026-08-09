Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу для сектору безпеки й оборони, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів.

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Міністр-прем’єр України Сергій Корецький провів нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, виконуючим обов’язки Міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки”, – зазначив очільник уряду.

Корецький додав, що всі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів.

Прем’єр повідомив, що вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік. Також триває робота над комплексним формуванням бюджету 2027.