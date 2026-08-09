Головне за неділю, 9 серпня: понад 210 бойових зіткнень, наслідки атаки на Одесу, евакуація з двох громад Херсонщини

Бойові дії на Донеччині, 213 бойових зіткнень, ворожі обстріли, уламки ударного дрона в Молдові, акції на захист українців у Польщі. Яким запам’ятається 1628-й день повномасштабної війни.

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Станом на 21:05 кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Одещині зросла до 13 людей, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", – ідеться у повідомленні.

Докладніше – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 серпня на фронті від початку доби відбулося 213 зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 серпня – в новині.

Вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей.

На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини.

У Запоріжжі внаслідок повторного удару ворожого БпЛА сьогодні загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан.

Ще двоє його колег отримали поранення – їх терміново доправили до лікарні.

“Олександр понад 20 років присвятив служінню людям, порятунку інших. Служив у Пологах. Вийшов з російської окупації та продовжив службу вже на підконтрольній Україні території. Не залишив професію, не залишив людей, яким допомагав. Сьогодні він загинув, виконуючи свій обов’язок. У нього лишилася дружина і 19-річний син”, – зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

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Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення включити Красносільське та Чарівне Борозенської громади до переліку територій, з яких проводиться обов’язкова евакуація населення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації. Обидва села перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді значно розширилася.

Також у Красносільському та Чарівному заборонять в’їзд родинам із дітьми.

У молдавському районі Штефан-Воде сьогодні вдень пролунав потужний вибух, унаслідок загорілася суха рослинність. За попередньою інформацією, на місці події виявили фрагменти ударного дрона.

Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 13:20. Унаслідок падіння об'єкту та займання ніхто не постраждав, повідомляє NewsMaker.

Фахівці обстежують місце події, аби встановити, що сталося.

Сьогодні, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли акції на знак протесту проти зростання насильства, спрямованого проти українців та представників інших меншин «Не будь байдужим», пише RMF24.

У п’ятницю відбулася акція «Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує», під час якої організатори передали до Канцелярії прем’єр-міністра Польщі (KPRM) та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA) петицію, підписану понад 11 тисячами людей. У ній вони вимагають від влади рішучих дій проти, зокрема, жорстоких нападів на громадян України.

Акцію організував Комітет захисту демократії (KOD). Як наголошують організатори, заходи мають стати відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, які стають об’єктами агресії через своє походження, мову або зовнішність.

Більше інформації – в новині.

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