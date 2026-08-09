Зеленський: Україна відповідатиме на удари РФ і готує контракти для ППО

Сьогодні, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський отримав звіти премʼєр-міністра Сергія Корецького та обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відповіді Росії за удари по Україні.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

«Зараз ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води – всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключені від електрики більш ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області, на зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб усюди була реальна допомога людям», – сказав Володимир Зеленський.

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За результатами розмови із Михайлом Драпатим президент зазначив, що «цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії».

Він подякував Збройним Силам та Службі безпеки України, оскільки операція щодо російської нафтопереробки продовжується, і це в РФ «дуже відчутно». Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій, відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, – це російське небажання війну цю закінчувати, каже Зеленський.

Глава держави анонсував наступного тижня нові контакти із посередниками, по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні.

«Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей», – повідомив президент.