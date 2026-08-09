У Польщі пройшли акції «Не будь байдужим» проти нападів на українців

Сьогодні, 9 серпня, у 22 польських містах пройшли акції на знак протесту проти зростання насильства, спрямованого проти українців та представників інших меншин «Не будь байдужим». У більшості міст акції розпочалися після 17:00.

Про це пише RMF24.

У п’ятницю відбулася акція «Моя Польща не б’є, не ображає, не цькує», під час якої організатори передали до Канцелярії прем’єр-міністра Польщі (KPRM) та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA) петицію, підписану понад 11 тисячами людей. У ній вони вимагають від влади рішучих дій проти, зокрема, жорстоких нападів на громадян України.

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Акцію організував Комітет захисту демократії (KOD). Як наголошують організатори, заходи мають стати відповіддю на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, які стають об’єктами агресії через своє походження, мову або зовнішність.

Мета заходів також полягає в демонстрації солідарності з людьми, які зазнають насильства та дискримінації. Вони пройшли зокрема у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельцях.

Там роздавали наклейки з написом «Не будь байдужим», які закликають розміщувати, наприклад, на дверях магазинів, закладів або на автомобілях. Це має бути знаком для українців, що в таких місцях вони «можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та отримати підтримку».

Організатори заявляють, що демонстрації мають стати початком ширшої суспільної кампанії. Вони закликають виступати проти насильства, зневаги та дискримінації незалежно від походження чи мови. Як зазначають організатори, відсутність реакції на подібну поведінку може призвести до її ескалації.