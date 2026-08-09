NYT: Тайвань створює систему оборони із дронів та морських безекіпажних катерів

Це роблять для того, аби ускладнити можливе вторгнення Китаю.

Тайвань, готуючись до можливого китайського вторгнення, робить ставку на масове використання безпілотників і безекіпажних ударних катерів, пише The New York Times.

Концепція передбачає створення так званого «пекельного ландшафту» – насичення району бойових дій хвилями дронів, ракет і артилерії, щоб виявляти та знищувати сили противника ще на підході до острова. Такий підхід значною мірою натхненний досвідом України у війні з Росією.

Тайванські військові вже відпрацьовують використання дронів для розвідки та боротьби з ворожими безпілотниками під час навчань Han Kuang. Острів також прагне стати світовим центром виробництва дронів і планує довести їхнє виробництво до 100 тисяч одиниць на місяць до 2030 року. Водночас тайванські військові планують отримати понад 210 тисяч повітряних і морських безпілотників.

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Експерти наголошують, що для ефективної дронової війни недостатньо просто закупити техніку – необхідно змінити організацію армії, підготовку військових і військову доктрину. Особливо важливими будуть застосування роїв дронів, швидкий обмін розвідувальною інформацією, мобільність підрозділів і здатність діяти автономно.

Тайвань уже створив Командування прибережних бойових дій, яке має об’єднати дрони, мобільні ракетні комплекси та артилерію для захисту узбережжя. Однак експерти вважають, що Тайваню ще потрібно пройти значний шлях, оскільки на відміну від України він не має безпосереднього досвіду масштабної війни.

У разі китайського вторгнення Пекін, імовірно, намагатиметься ізолювати Тайвань від зовнішньої допомоги, тому острову необхідно накопичувати запаси безпілотників і розвивати власне виробництво. Тайвань також швидко нарощує експорт дронів і компонентів, прагнучи стати важливим постачальником для демократичних країн, які хочуть зменшити залежність від китайських технологій.

За перші три місяці 2026 року Тайвань експортував дронів на $115 млн, що перевищило показник за весь 2025 рік. Водночас боротьба за фінансування та державні замовлення триває, а експерти попереджають, що технологічних переваг буде недостатньо без відповідних змін у військовій організації та стратегії.