Німеччина вислала близько 400 росіян із лютого 2022 року

білтшість із них були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина вислала з країни понад 80 російських дипломатів. Як пише пише DW, про це повідомило МЗС країни.

У відомстві повідомили, що влада країни розглядала висланих росіян з дипломатичним статусом як людей, пов'язаних із розвідувальною діяльністю, і більшість із них були співробітниками спецслужб? які працювали під дипломатичним прикриттям.

У МЗС ФРН також додали, що чисельність російського диппредставництва у країні значно скоротилася після початку повномасштабної війни РФ в Україні. Крім співробітників дипломатичних установ з 2022 року Німеччина вислала ще 313 громадян Росії.

Остання висилка російських дипломатів відбулася у січні 2026 року. Тоді ФРН оголосила персоною нон грата заступника військового аташе посольства РФ у Берліні після арешту громадянки ФРН українського походження Ілони В., яку німецька влада вважає агентом спецслужб РФ. У січні 2026 року влада ФРН затримала 56-річну жінку, яка очолювала консалтингову фірму Wiener&Partner і регулярно зустрічалася з видатними німецькими бізнесменами та політиками.

За даними слідства, вона цілеспрямовано збирала у Німеччині військову інформацію, пов'язану з війною РФ проти України, та передавала її контактній особі у російському посольстві.

Зокрема, вона наводила довідки про учасників конференції НАТО , що проходила в 2023 році в берлінському готелі Adlon, і збирала відомості про розташування підприємств німецької оборонної промисловості, випробування безпілотників і плановане постачання дронів Україні.