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Німеччина вислала близько 400 росіян із лютого 2022 року

білтшість із них були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям. 

Німеччина вислала близько 400 росіян із лютого 2022 року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина вислала з країни понад 80 російських дипломатів. Як пише пише DW, про це повідомило МЗС країни. 

У відомстві повідомили, що влада країни розглядала висланих росіян з дипломатичним статусом як людей, пов'язаних із розвідувальною діяльністю, і більшість із них були співробітниками спецслужб? які працювали під дипломатичним прикриттям.

У МЗС ФРН також додали, що чисельність російського диппредставництва у країні значно скоротилася після початку повномасштабної війни РФ в Україні. Крім співробітників дипломатичних установ з 2022 року Німеччина вислала ще 313 громадян Росії.

Остання висилка російських дипломатів відбулася у січні 2026 року. Тоді ФРН оголосила персоною нон грата заступника військового аташе посольства РФ у Берліні після арешту громадянки ФРН українського походження Ілони В., яку німецька влада вважає агентом спецслужб РФ. У січні 2026 року влада ФРН затримала 56-річну жінку, яка очолювала консалтингову фірму Wiener&Partner і регулярно зустрічалася з видатними німецькими бізнесменами та політиками.

За даними слідства, вона цілеспрямовано збирала у Німеччині військову інформацію, пов'язану з війною РФ проти України, та передавала її контактній особі у російському посольстві.

Зокрема, вона наводила довідки про учасників конференції НАТО , що проходила в 2023 році в берлінському готелі Adlon, і збирала відомості про розташування підприємств німецької оборонної промисловості, випробування безпілотників і плановане постачання дронів Україні.

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