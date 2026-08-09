Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про жертви серед дітей у РФ та Україні

Т.в.о. міністра закордонних справ України Адрій Сибіга прокоментував заяву ЮНІСЕФ щодо повідомлень про загиблих і поранених дітей унаслідок атак у Російській Федерації та Україні.
Як написав дипломат у соцмережі Х, ЮНІСЕФ «пропустив головний момент у своїй заяві від 4 серпня: смерті всіх цих дітей є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Представляючи ці жертви без цього важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне уявлення про агресора та жертву».
Також у повідомленні Сибіги йдеться, що заяві ЮНІСЕФ бракує перевірки фактів. Зокрема у ній не згадано, що жертви в російському Краснодарі були спричинені безпілотником, який, як повідомляється, був перехоплений російською протиповітряною обороною. Також не перевірили інформацію про жертви в Україні: семеро, а не троє дітей з однієї сім'ї загинули в Дніпропетровській області.
«А вчора Росія вбила ще одну невинну українську дитину — 3-річного хлопчика в Київській області. Це воєнні злочини Росії. Ми закликаємо ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та наполягаємо на тому, щоб Росія припинила вбивати невинних українських дітей», – зазначив політик.
Про що йдеться
4 серпня в ЮНІСЕФ опублікували заяву, у якій написали про жертви серед дітей у РФ та Україні. Зокрема так йшлося, що «діти знову загинули та отримали поранення внаслідок нападів у Російській Федерації та по всій Україні», і про про загибель 13-річної дівчинки та поранення двох дітей віком семи та дев'яти років внаслідок влучання безпілотника поблизу дитячого майданчика в Бєлгородській області.
Також там повідомили про те, що в Україні «в результаті нападів» за останні сім днів загинуло щонайменше шестеро дітей: восьмирічний хлопчик, а також щонайменше троє дітей, яких убили з усією родиною у Дніпропетровській області, та дві дівчинки – 5 та 10 років – у Сумській області. За повідомленнями, за той самий період також було поранено щонайменше 19 дітей.