Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про жертви серед дітей у РФ та Україні

Міністр наголосив, що, представляючи ці жертви без важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне уявлення про агресора та жертву.

Т.в.о. міністра закордонних справ України Адрій Сибіга прокоментував заяву ЮНІСЕФ щодо повідомлень про загиблих і поранених дітей унаслідок атак у Російській Федерації та Україні.

Як написав дипломат у соцмережі Х, ЮНІСЕФ «пропустив головний момент у своїй заяві від 4 серпня: смерті всіх цих дітей є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Представляючи ці жертви без цього важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне уявлення про агресора та жертву».

Також у повідомленні Сибіги йдеться, що заяві ЮНІСЕФ бракує перевірки фактів. Зокрема у ній не згадано, що жертви в російському Краснодарі були спричинені безпілотником, який, як повідомляється, був перехоплений російською протиповітряною обороною. Також не перевірили інформацію про жертви в Україні: семеро, а не троє дітей з однієї сім'ї загинули в Дніпропетровській області.

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«А вчора Росія вбила ще одну невинну українську дитину — 3-річного хлопчика в Київській області. Це воєнні злочини Росії. Ми закликаємо ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та наполягаємо на тому, щоб Росія припинила вбивати невинних українських дітей», – зазначив політик.

Про що йдеться

4 серпня в ЮНІСЕФ опублікували заяву, у якій написали про жертви серед дітей у РФ та Україні. Зокрема так йшлося, що «діти знову загинули та отримали поранення внаслідок нападів у Російській Федерації та по всій Україні», і про про загибель 13-річної дівчинки та поранення двох дітей віком семи та дев'яти років внаслідок влучання безпілотника поблизу дитячого майданчика в Бєлгородській області.

Також там повідомили про те, що в Україні «в результаті нападів» за останні сім днів загинуло щонайменше шестеро дітей: восьмирічний хлопчик, а також щонайменше троє дітей, яких убили з усією родиною у Дніпропетровській області, та дві дівчинки – 5 та 10 років – у Сумській області. За повідомленнями, за той самий період також було поранено щонайменше 19 дітей.