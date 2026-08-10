Дрони атакували російські регіони і Крим

Уночі 10 серпня дрони били по різних регіонах Росії, окупованих Криму і Макіївці. В Севастополі з кемпінгу на пляжі Інжир довелося евакуювали відпочивальників, пише ASTRA. Так званий губернатор Криму заявив, що збили 15 безпілотників, потерпілих немає. Уламки спричинили загоряння лісу.
Мер Москви Сєргєй Собянін повідомив про збиття 13 дронів, що летіли на російську столицю. На велику кількість БпЛА поскаржилися в Татарстані.
Там, за даними OSINT-аналізу ASTRA, під ударом міг перебувати «Нижнекамскнефтехим» – один з найбільших європейських нафтохімічних комплексів. Він переробляє сировину і виготовляє пластики, етилен і каучуки.
За інформацією Exilenova+, в Нижнєкамську під ударом був НПЗ.
Місцева влада заявила про загибель 13 людей.
Оперативний штаб стверджує, що загибла є в селі Новая Таволжанка Бєлгородської області.