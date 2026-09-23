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Гнатишин рятує безнадійні партії, а Іванчук шукає свою гру. Шахова олімпіада перейшла екватор

Три тури перед єдиним вихідним на шахових олімпіадах в узбецькому Самарканді склалися абсолютно по-різному для жіночої та чоловічої збірних України. Наші дівчата після страшного фіаско проти команди Аргентини отямилися і здобули три перемоги поспіль.

А от у чоловіків усе вийшло навпаки. Бездоганна «обов'язкова програма» закінчилася, коли почалася справжня боротьба: з трьох турів наша команда виграла лише один. Василь Іванчук так і не віднайшов своєї гри, зате «хвіст» збірної не підвів — Ігор Самуненков має 4,5 очка з 5.

Як грали наші шахісти й шахістки в турах з четвертого по шостий на Шаховій олімпіаді — в огляді на LB.ua.

Гнатишин рятує безнадійні партії, а Іванчук шукає свою гру. Шахова олімпіада перейшла екватор
Василь Іванчук (праворуч) під час шахової партії на Олімпіаді
Фото: FIDE

Дівчата отямилися

Хоч не все було гладко, проте, як кажуть, результати на табло. У четвертому турі українки досить легко подолали шотландську команду. Дві наші Анастасії — Гнатишин і Рахмангулова — білими взяли гору, а Наталія Букса й Тетяна Скарбарчук задовольнилися нічиїми. Рахунок матчу — 3:1 на користь наших.

Анастасія Рахмангулова (праворуч) обдумує хід
Фото: FIDE
Анастасія Рахмангулова (праворуч) обдумує хід

Наступного дня на українок чекав нелегкий іспит проти збірної Австрії, не дуже сильної, але непоступливої. Певної миті здалося, що український колектив узагалі програє цей матч. Адже Гнатишин отримала чорними вельми підозрілу позицію, а потім узагалі лишилася без фігури проти досвідченої Ольги Баделко. Чи проґавила її, чи, може, пожертвувала нею, щоб закаламутити воду, — хтозна. Але лідерка нашої збірної врятувала партію, як кажуть, з того світу — нічия.

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Кепськими були справи і в Букси. Вона лишилася без якості, а на 30-му ході її суперниця взагалі могла завдати нескладного вирішального удару з жертвою тури. Утім австрійка пройшла повз цю можливість, розгубилася і зрештою програла. А от Ушеніна й Скарбарчук білими зіграли внічию. У підсумку — 2,5:1,5 на нашу користь. Дуже важка звитяга!

Анастасія Гнатишин (праворуч) під час гри
Фото: ewcc2026.com
Анастасія Гнатишин (праворуч) під час гри

Матч з англійками теж не став легкою прогулянкою. Вирішальну перемогу здобула на четвертій шахівниці чорними Рахмангулова. А от Ушеніна тим самим кольором, а також Гнатишин і Букса зіграли внічию. Перемога українок — 2,5:1,5. Наша збірна набрала 10 очок з 12 й ділить місця з третього по тринадцяте. Найкраще виступають Гнатишин і Рахмангулова — по 4 очки з 5.

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Лідирують після шести турів команди Казахстану й Китаю, які виграли всі матчі.

Наступну зустріч підопічні Михайла Бродського й Михайла Олексієнка проведуть з болгарськими шахістками.

Самуненков іде без поразок

У четвертому турі на українських чоловіків чекало серйозне випробування — рейтинг-фаворит збірна США. І на початку матчу справи йшли досить непогано. Особливо перспективною була партія на четвертій шахівниці, де наш юний чемпіон Європи Роман Дегтярьов білими отримав кращі шанси проти досвідченого Левона Ароняна. На 23-му ході Роман міг завдати супернику дуже дошкульного удару конем, та й наступний хід міг привести до відчутної переваги білих, але дві похибки харків'янина дозволили чорним за допомогою жертви ферзя досягнути трохи кращої позиції. А Дегтярьов розгубився й програв партію.

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Василь Іванчук чорними зрівняв гру проти гравця з найвищим рейтингом на Олімпіаді — Фабіано Каруани. Грав Василь просто чудово. У хорошому стилі пожертвував коня й навіть досягнув рівноваги, але контрольним ходом чорні помилилися, а кілька подальших похибок призвели до поразки. Також не на висоті виявився Антон Коробов, який білими поступився Веслі Со. І лише Ігор Самуненков зіграв унічию з Гансом Німаном, який випереджає його в рейтингу більш як на 100 пунктів. Проте все одно нищівна поразка — 0,5:3,5.

У п'ятому турі наші хлопці відреваншувалися проти збірної Чорногорії, розбивши її з таким самим рахунком. Перемогли білими Коваленко й Самуненков, а також Дегтярьов (чорними). Іванчук зіграв унічию.

Ігор Самуненков під час виступу
Фото: З особистого архіву Самуненкова
Ігор Самуненков під час виступу

Наступного дня нашим шахістам знову не пощастило. Вони поступилися збірній Болгарії. Лише Коробов відсвяткував перемогу білими. Іванчук ніяк не впіймає свою гру — нічия. Дегтярьов чорними ніби отримав непогану позицію, та на 25-му ході припустився фатальної помилки, після якої врятувати партію вже не вдалося.

Зі змінним успіхом ішла партія Коваленко — Найдич. На жаль, у цейтноті наш шахіст схибив і поступився. Отже, болгари перемогли — 2,5:1,5. Українці, набравши 8 очок з 12, ділять місця з 31-го по 60-те. А найкращий у нас Самуненков, який набрав 4,5 очка з 5.

Жовахір Сіндаров (праворуч) під час домашньої Олімпіади
Фото: FIDE
Жовахір Сіндаров (праворуч) під час домашньої Олімпіади

Перед перервою відбулася зустріч лідерів, до речі, переможців двох попередніх олімпіад — команд Узбекистану й Індії. Господарі взяли гору — 2,5:1,5. Тепер вони лідирують зі стовідсотковим результатом, а на очко від них відстають збірні Китаю та Вірменії.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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