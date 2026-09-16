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З Ярмоленком і Степановим: Мальдера оголосив заявку збірної України на матчі в Лізі націй УЄФА

Загалом він обрав 30 футболістів.

З Ярмоленком і Степановим: Мальдера оголосив заявку збірної України на матчі в Лізі націй УЄФА
Гравці збірної України з футболу
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив заявку команди на матчі нового розіграшу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Повний список гравців: 

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Ілля Забарний («ПСЖ»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Тарас Михавко («Динамо»), Едуард Сарапій («Полісся»), Валерій Бондар («Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Ілля Крупський («Харків»), Богдан Михайліченко («Полісся»).

Півзахисники: Олег Очеретько («Шахтар»), Володимир Бражко («Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Микола Шапаренко («Динамо»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»).

Нападники: Максим Хлань («Гурнік» Забже), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Олександр Назаренко («Полісся»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Віктор Циганков («Аякс»), Артем Довбик («Болонья»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Олександр Зубков (АЕК), Артем Степанов («Утрехт»), Данило Сікан («Андерлехт»).

Уперше до лав збірної України приїдуть Ілля Крупський, Олександр, Драмбаєв, Артем Степанов, Максим Хлань та Іван Варфоломєєв.

Заявка збірної України з футболу на матчі Ліги націй УЄФА
Фото: УАФ
Заявка збірної України з футболу на матчі Ліги націй УЄФА

Резервний список збірної складається з 10 осіб: 

Олександр Романчук (КСУ «Крайова»), Олександр Піхальонок («Динамо»), Роман Вантух («Карпати»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Олександр Караваєв («Шахтар»), Артем Бондаренко («Аль-Ахлі»), Владислав Велетень («Полісся»), Ігор Краснопір («Полісся»), Артем Шабанов («Харків»), Геннадій Синчук («Монреаль»).

Новий сезон Ліги націй УЄФА синьо-жовті розпочнуть 25 вересня матчем проти Угорщини. Окрім того, запланований матч в гостях з Грузією (28 вересня), потім – номінально домашній матч у Трнаві, Словаччина, з Північною Ірландією (2 жовтня) і Угорщиною (5 жовтня).

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