Таїсія Онофрійчук здобула три "золота" на чеському етапі Гран-прі з художньої гімнастики

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук стала переможницею у багатоборстві та у двох вправах з предметами - м'ячем та булавами на етапі Гран-прі в Брно (Чехія).
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Ще дві нагороди здобула Поліна Каріка у вправах з обручем («срібло») та м'ячем («бронза»).
За результатами виступів у Брно Онофрійчук та Каріка здобули по дві медалі у вправах зі снарядами, та ще одне «золото» Таїсія взяла в особистому багатоборстві.
Гран-прі у Чехії став першим стартом для українських художніх гімнасток Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Анастасії Ікан після чемпіонату світу-2026, де Таїсія принесла Україні перше за 13 років особисте «золото» та взяла «срібло» у вправі з булавами.
Нагадаємо, що в серпні Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики.