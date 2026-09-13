Таїсія Онофрійчук здобула три "золота" на чеському етапі Гран-прі з художньої гімнастики

Ще дві нагороди здобула Поліна Каріка у вправах з обручем та м'ячем.

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук стала переможницею у багатоборстві та у двох вправах з предметами - м'ячем та булавами на етапі Гран-прі в Брно (Чехія).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ще дві нагороди здобула Поліна Каріка у вправах з обручем («срібло») та м'ячем («бронза»).

За результатами виступів у Брно Онофрійчук та Каріка здобули по дві медалі у вправах зі снарядами, та ще одне «золото» Таїсія взяла в особистому багатоборстві.

Гран-прі у Чехії став першим стартом для українських художніх гімнасток Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Анастасії Ікан після чемпіонату світу-2026, де Таїсія принесла Україні перше за 13 років особисте «золото» та взяла «срібло» у вправі з булавами.

Нагадаємо, що в серпні Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики.