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Головне за неділю, 16 серпня: ракетний удар по елеватору на Сумщині, удар по пошті на Одещині, понад 180 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 181 бойове зіткнення, ворожі обстріли, золото та срібло Таїсії Онофрійчук. Яким запам’ятається 1635-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 16 серпня: ракетний удар по елеватору на Сумщині, удар по пошті на Одещині, понад 180 бойових зіткнень
Елеватор, наслідки атаки росіян
Фото: Укрлендфармінг

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 серпня на фронті від початку доби відбулося 181 боєзіткнення.

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 серпня – в новині.

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Ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок удару постраждало чотири людини. Троє з них госпіталізовані.

Серед постраждалих 42-річна та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.

Пізніше ворог атакував цивільну інфраструктуру в Одеській області повторно.

Унаслідок чергового російського ракетного удару по території Сумської області зазнав суттєвих руйнувань елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг" і знищено значні запаси зерна.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований.

Докладніше – в новині.

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Російські окупанти атакували приміщення "Нової пошти" у Краматорську. В результаті атаки одна людина загинула і шестеро постраждали.

Українка Таїсія Онофрійчук виграла золоту медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Вона стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. За свій виступ Таїсія набрала 30.700 очка і випередила Софію Раффаелі (30.500) з Італії і Дар’ю Варфоломєєву (30.400) – росіянку, яка представляє Німеччину.

Окрім того, Онофрійчук здобула срібну нагороду у фіналі вправ із булавами. Зазначимо, що Таїсія Онофрійчук стала першою за 13 років українською чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Востаннє до цього світову першість вигравала Ганна Різатдінова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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