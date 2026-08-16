Головне за неділю, 16 серпня: ракетний удар по елеватору на Сумщині, удар по пошті на Одещині, понад 180 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 серпня на фронті від початку доби відбулося 181 боєзіткнення.
Ворог найбільш активний на Покровському напрямку.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 серпня – в новині.
Ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок удару постраждало чотири людини. Троє з них госпіталізовані.
Серед постраждалих 42-річна та троє чоловіків віком від 32 до 43 років.
Пізніше ворог атакував цивільну інфраструктуру в Одеській області повторно.
Унаслідок чергового російського ракетного удару по території Сумської області зазнав суттєвих руйнувань елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг" і знищено значні запаси зерна.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Під час обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований.
Докладніше – в новині.
Російські окупанти атакували приміщення "Нової пошти" у Краматорську. В результаті атаки одна людина загинула і шестеро постраждали.
Українка Таїсія Онофрійчук виграла золоту медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Вона стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. За свій виступ Таїсія набрала 30.700 очка і випередила Софію Раффаелі (30.500) з Італії і Дар’ю Варфоломєєву (30.400) – росіянку, яка представляє Німеччину.
Окрім того, Онофрійчук здобула срібну нагороду у фіналі вправ із булавами. Зазначимо, що Таїсія Онофрійчук стала першою за 13 років українською чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Востаннє до цього світову першість вигравала Ганна Різатдінова.
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