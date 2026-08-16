Уперше за 13 років: українка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

Вона перемогла в індивідуальному фіналі змагань з обручем.

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Українка Таїсія Онофрійчук виграла золоту медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Про це повідомляє LB.ua.

Вона стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. За свій виступ Таїсія набрала 30.700 очка і випередила Софія Раффаелі (30.500) з Італії і Дар’ю Варфоломєєву (30.400) – росіянку, яка представляє Німеччину.

Окрім того, Онофрійчук здобула срібну нагороду у фіналі вправ із булавами. Медалі Таїсії – перші дві нагороди для збірної України на світовій першості 2026 року.

Зазначимо, що Онофрійчук стала першою за 13 років українською чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Востаннє до цього світову першість вигравала Ганна Різатдінова.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук фінішувала четвертою в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026 з художньої гімнастики.