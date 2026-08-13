Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських спортсменів

Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.
Про це пише Українська правда.
Відтепер представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.
Проте все ще діє заборона на проведення змагань на території РФ та Білорусі.
- На початку липня 2026 МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалює самостійно.
- Після цього низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні.