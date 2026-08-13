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Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських спортсменів

Відтепер представники Росії та Білорусі можуть виступати без нейтрального статусу і з символікою своєї держави.

Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських спортсменів
Фото: Армія Інформ

Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.

Про це пише Українська правда.

Відтепер представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.

Проте все ще діє заборона на проведення змагань на території РФ та Білорусі.

  • На початку липня 2026 МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалює самостійно. 
  • Після цього низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. 
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