Всесвітня рада автоспорту зняла всі обмеження для російських та білоруських спортсменів

Відтепер представники Росії та Білорусі можуть виступати без нейтрального статусу і з символікою своєї держави.

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Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.

Про це пише Українська правда.

Відтепер представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародній арені без "нейтрального" статусу і з дозволом використовувати символіку своєї держави на змаганнях.

Проте все ще діє заборона на проведення змагань на території РФ та Білорусі.

На початку липня 2026 МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалює самостійно.