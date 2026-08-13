Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
ГоловнаСпорт

Світоліна поступилася Швьонтек і завершила виступи на Canadian Open

Українка перемогла в першому сеті, але втримати перевагу не змогла.

Світоліна поступилася Швьонтек і завершила виступи на Canadian Open
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №9) поступилася Ізі Швьонтек (WTA №8) у півфіналі Canadian Open у Торонто – 1:2 (6:3, 1:6, 3:6).

Про це повідомляє LB.ua.

Матч тривав 2 години 19 хвилин. Упродовж гри Світоліна виконала 1 подачу навиліт і припустилася 4 подвійних помилок. 

Реклама

Матч у Торонто став 8 очним між тенісистками. В активі Еліни 3 перемоги над Швьонтек.

У фіналі канадського «тисячника» польська тенісистка зіграє з Єленою Рибакіною, яка представляє Казахстан. Матч відбудеться не раніше 01:00 14 серпня.

Читайте такожСвітоліна проти Швьонтек. Як обіграти експершу ракетку світу втретє поспіль

Нагадаємо, Іга Швьонтек перемогла Марту Костюк в 1/8 фіналу Canadian Open.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies