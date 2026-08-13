Світоліна поступилася Швьонтек і завершила виступи на Canadian Open

Українка перемогла в першому сеті, але втримати перевагу не змогла.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №9) поступилася Ізі Швьонтек (WTA №8) у півфіналі Canadian Open у Торонто – 1:2 (6:3, 1:6, 3:6).

Про це повідомляє LB.ua.

Матч тривав 2 години 19 хвилин. Упродовж гри Світоліна виконала 1 подачу навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

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Матч у Торонто став 8 очним між тенісистками. В активі Еліни 3 перемоги над Швьонтек.

У фіналі канадського «тисячника» польська тенісистка зіграє з Єленою Рибакіною, яка представляє Казахстан. Матч відбудеться не раніше 01:00 14 серпня.

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Нагадаємо, Іга Швьонтек перемогла Марту Костюк в 1/8 фіналу Canadian Open.