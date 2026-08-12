41-річний футболіст Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес

Португальський футболіст, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду одружився з аргентинсько-іспанською моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес.

Як пише BBC, церемонія відбулась у вівторок поблизу Лісабона, а єдине фото, яким пара поділились у своїх соціальних мережах, це їхні руки з обручками. В цей самий день рік тому вони офіційно оголосили про заручини.

Кріштіану познайомився з Родрігес 10 років тому у Мадриді. Разом з Джорджиною спортсмен виховує 5 дітей - старшого сина, ім'я матері якого не розголошується, близнюків, народжених від сурогатної матері, а також двох спільних доньок.

Роналду у свій 41 рік продовжує грати у футбол, виступаючи у складі саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії. За свою кар'єру гравець забив майже 1000 голів.