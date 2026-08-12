У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
ГоловнаСпорт

41-річний футболіст Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес

Пара разом виховує 5 дітей.

41-річний футболіст Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес у 2019 році
Фото: juventus.com

Португальський футболіст, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду одружився з аргентинсько-іспанською моделлю та інфлюенсеркою Джорджиною Родрігес.

Як пише BBC, церемонія відбулась у вівторок поблизу Лісабона, а єдине фото, яким пара поділились у своїх соціальних мережах, це їхні руки з обручками. В цей самий день рік тому вони офіційно оголосили про заручини.

Кріштіану познайомився з Родрігес 10 років тому у Мадриді. Разом з Джорджиною спортсмен виховує 5 дітей - старшого сина, ім'я матері якого не розголошується, близнюків, народжених від сурогатної матері, а також двох спільних доньок. 

Роналду у свій 41 рік продовжує грати у футбол, виступаючи у складі саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії. За свою кар'єру гравець забив майже 1000 голів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies