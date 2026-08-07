"Динамо" з перемоги розпочало третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій проти "Карабаха"

Київське "Динамо" з п'ятої спроби нарешті здобуло перемогу у єврокубковому матчі цього сезону. У Любліні підопічні Ігоря Костюка обіграли "Карабах" в рамках третього кваліфіційного раунду Ліги конференцій.

Володар Кубка України повністю віддав супернику можливість контролювати м'яч, але швидко забив. Вже на 10-ій хвилині киян вивів вперед Матвій Пономаренко, для якого це перший гол після підписання з клубом нового довготривалого контракту.

"Карабах" так і не зміг конвертувати володіння у якісне завершення в чужому штрафному майданчику. Ближче до фінального свистка азербайджанці ще й залишились у меншості після прямої червоної картки латвійському захиснику Цебрайлсу Макрецкісу.

До речі, у складі суперника "Динамо" зі старту грав українець Олексій Кащук. Але за годину гри нападник так і не відзначився результативними діями і був замінений.

1:0 у підсумку на користь українського гранда. За тиждень у Баку кияни нарешті зможуть зіграти від результату, втримуючи перевагу.