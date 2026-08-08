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Іванчук увійде до Зали світової шахової слави

Офіційна церемонія відбудеться в жовтні.

Іванчук увійде до Зали світової шахової слави
Український гросмейстер Василь Іванчук
Фото: Ukrainian Chess Federation

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оголосила імена нових членів Зали світової шахової слави, серед яких український гросмейстер Василь Іванчук.

Про це з посиланням на FIDE повідомила Федерація шахів Києва.

Окрім 57-річного українця, цьогоріч туди ввійдуть по два шахісти й шахістки, зокрема: Борис Гельфанд з Ізраїля, швед Ульф Андерссон, грузинка Анна Іоселіані й росіянка Олександра Костенюк, яка в 2024-му році змінила громадянство на швейцарське.

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Церемонія включення спортсменів до Зали світової шахової слави пройде у жовтні 2026-го в Сент-Луїсі, США. Після нагородження вона налічуватиме 61 шахіста. 

Василь Іванчук – один із найтитулованіших українських шахістів. У його доробку чотири золоті нагороди (1988 і 1990 роках у складі СРСР, 2004 і 2010 – за збірну України) на шахових Олімпіадах. Окрім того, він ставав чемпіоном світу з бліцу (2007) та рапіду (2016).

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Нагадаємо, Василь Іванчук увійшов до складу збірної України на шахову Олімпіаду, яка відбудеться у вересні 2026 року. 

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