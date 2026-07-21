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Шахістка Юдіт Полгар відмовилась стати президенткою Угорщини

Гросмейстерка не наважилася взяти на себе важке політичне завдання.

Шахістка Юдіт Полгар відмовилась стати президенткою Угорщини
Юдіт Полгар
Фото: EPA/UPG

Угорщина не отримає президентку-шахістку: відома гросмейстерка Юдіт Полгар відхилила пропозицію прем'єра Петера Мадяра стати главою держави.

Як пише Укрінформ, Полгар відзначила намір партії "Тиса" зробити її президенткою як "найбільшу честь у її житті". Але єдина в історії жінка, що досягла топ-10 світового шахового рейтингу, визнала, що "не має сил взяти на себе відповідальність за об'єднання розділеної нації".

Посада президента в Угорщині є церемоніальною, але глава держави володіє кількома важливими повноваженнями: зокрема може затримувати підписання законопроєктів або надсилати щодо них запити до Конституційного суду на предмет відповідності нормам основного закону.

На тлі відмови Полгар Петеру Мадяру та його уряду доведеться шукати нового кандидата на посаду президента. За часів Віктора Орбана цю роль виконували лояльні до його партії "Фідес" політики.   

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