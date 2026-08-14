"Динамо" вилетіло з єврокубків: вирішальний гол забив українець

Кияни встановили антирекорд у кваліфікації за останні понад 20 років.

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Київське "Динамо" поступилося азербайджанському "Карабаху" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій і припинило виступи у єврокубках.

Підопічні Ігоря Костюка одразу невдало розпочали зустріч, втративши перевагу, здобуту тиждень тому в номінально домашній грі. На 12-ій хвилині Муаддіб зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей.

"Динамо" мало нагоди забити: Бражко не скористався виходом сам на сам, а Дубінчак надіслав м'яч у сітку, але з офсайду, що побачили арбітри ВАР.

Натомість "Карабах" дав киянам другого ляпаса, і зробив це українець. Олексій Кащук на 69-ій хвилині став автором гола, який остаточно поховав єврокубкові амбіції володарів Кубка України.

0:2 - вперше за 21 рік "Динамо" вилітає з євротурнірів ще до заключного раунду кваліфікації. Єдиним представником України залишився "Шахтар", який стартуватиме одразу в основному раунді Ліги чемпіонів.