Олег Дорощук став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики

Українець у секторі стрибків у висоту поступився лише олімпійському чемпіону.

Український легкоатлет Олег Дорощук, який виступає у стрибках у висоту, здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи у Бірмінгемі.

Чинний чемпіон світу у приміщенні з першої спроби зміг взяти планки на висотах 2,23, 2,27 та 2,30 метра. Після цього у секторі він лишився сам на сам з олімпійським чемпіоном Токіо Джанмарко Тамбері.

Італієць зміг стрибнути на 2,32 метра з другої спроби, натомість Дорощук тричі збив планку, тож залишився другим у підсумковому протоколі. Для нього це найкращий результат на чемпіонаті Європи - два роки тому у Римі була бронза.

15 серпня близько 22:00 за Києвом відбудуться жіночі змагання зі стрибків у висоту, де медальні надії Україна покладає на Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко.