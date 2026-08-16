Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки сьогоднішньої російської атаки в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Київ: станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку. Але, через велике пожежне навантаження, рятувальникам довелося проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.
- Уночі Росія запустила по столиці балістичні ракети, у Києві та області росіяни поранили шістьох людей. Виникли пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.
- Через нічну атаку РФ повністю знищені книжкові павільйони на ринку "Петрівка" у Києві, також пошкоджено приміщення видавництва "Наш формат".