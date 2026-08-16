Пожежі, спричинені атакою Росії, ліквідували ще зранку, але довелося розбирати завали.

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Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки сьогоднішньої російської атаки в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ: станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста", - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС зазначили, що пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку. Але, через велике пожежне навантаження, рятувальникам довелося проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС