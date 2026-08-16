Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоВійна

В Оболонському районі Києва завершено ліквідацію наслідків обстрілу, - ДСНС

Пожежі, спричинені атакою Росії, ліквідували ще зранку, але довелося розбирати завали. 

В Оболонському районі Києва завершено ліквідацію наслідків обстрілу, - ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки сьогоднішньої російської атаки в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ: станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста", - йдеться в повідомленні. 

Реклама

У ДСНС зазначили, що пожежі, спричинені атакою, ліквідували ще зранку. Але, через велике пожежне навантаження, рятувальникам довелося проводити роботи з розбирання та проливання конструкцій на окремих осередках тління.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies