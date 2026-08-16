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“Книга катів” підтвердила смерть зрадника Шагаєва у Севастополі

Ліквідацію зрадника підтверджують дані бази російської податкової служби

“Книга катів” підтвердила смерть зрадника Шагаєва у Севастополі
Роберт Шагеєв
Фото: Книга катів

 Зрадник України, колишній командир підводного човна “Запоріжжя” Роберт Шагеєв, який у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдину українську субмарину, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті РФ, загинув 13 серпня. 

Про це свідчать дані бази російської податкової служби, йдеться на сайті “Книги катів”.

Раніше з’являлася неофіційна інформація про можливий замах на Шагеєва в окупованому Севастополі, однак підтвердження цьому не було. Поява ІПН зрадника у переліку недійсних номерів фізичних осіб стала першим офіційним свідченням його смерті.

Детальніше про Шагеєва

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Роберт Шагеєв народився у Криму у смт Приморський. З 1999 року проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Останній контракт був укладений 26 червня 2009 року строком на п’ять років. Військове звання – капітан першого рангу.

Наказом командування ВМС ЗСУ № 201 від 15 жовтня 2013 року призначений на посаду командира великого підводного човна “Запоріжжя” Центру морських операцій ВМС ЗС України.

Під час окупації Криму навесні 2014 року Шагеєв проігнорував директиви про передислокацію військової частини до Одеси. Він мав прибути до нового місця служби (в/ч А2238) до 12 травня 2014 року, але не з’явився. Натомість він відмовився виводити підводний човен “Запоріжжя” на материкову частину України та заявив про намір служити в російській армії.

17 травня 2014 року, наказом начальника Генерального штабу Шагєєв був звільнений з посади командира човна та зарахований у розпорядження.

Після укладення контракту зі збройними силами РФ обійняв посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

Шагеєв підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 408 – дезертирство (умисне нез’явлення на службу з метою ухилення) і ч. 1 ст. 111 – державна зрада (умисний перехід на бік ворога в період збройного конфлікту).

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