ЦПД: у Росії навчальні заклади закріплюють за військовими частинами

Російська влада продовжує інтегрувати військову підготовку в систему шкільної освіти, створюючи умови для залучення дітей до військової інфраструктури та поширення мілітаристської пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Нижньому Новгороді всі 180 шкіл міста планують закріпити за конкретними військовими частинами. Такий формат, зокрема, створює додаткові можливості для безпосередньої взаємодії школярів із представниками російських силових структур.

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Крім того, з 1 вересня для учнів 8–11 класів планують запровадити 34-годинний модуль початкової військової підготовки.

Російські школярі також братимуть участь у п'ятиденних зборах на базі військових центрів. Якщо раніше до таких заходів переважно залучали учнів 10-х класів, то з нового навчального року їх планують проводити вже й для восьмикласників.

У ЦПД наголошують, що такі зміни є частиною системної політики Кремля з мілітаризації російської освіти. Фактично школи поступово перетворюються на майданчики для військово-патріотичної пропаганди та ранньої підготовки дітей до служби в російських силових структурах.

Закріплення навчальних закладів за військовими частинами може посилити вплив російської пропаганди на школярів і створити умови для подальшого залучення молоді до війни проти України.

Водночас така політика демонструє, що Кремль розглядає дітей та підлітків не лише як об'єкт ідеологічного впливу, а й як потенційний людський ресурс для своїх майбутніх військових потреб.