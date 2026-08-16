Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: у Росії навчальні заклади закріплюють за військовими частинами

З 1 вересня для учнів 8–11 класів планують запровадити

ЦПД: у Росії навчальні заклади закріплюють за військовими частинами
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська влада продовжує інтегрувати військову підготовку в систему шкільної освіти, створюючи умови для залучення дітей до військової інфраструктури та поширення мілітаристської пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Нижньому Новгороді всі 180 шкіл міста планують закріпити за конкретними військовими частинами. Такий формат, зокрема, створює додаткові можливості для безпосередньої взаємодії школярів із представниками російських силових структур.

Реклама

Крім того, з 1 вересня для учнів 8–11 класів планують запровадити 34-годинний модуль початкової військової підготовки.

Російські школярі також братимуть участь у п'ятиденних зборах на базі військових центрів. Якщо раніше до таких заходів переважно залучали учнів 10-х класів, то з нового навчального року їх планують проводити вже й для восьмикласників.

У ЦПД наголошують, що такі зміни є частиною системної політики Кремля з мілітаризації російської освіти. Фактично школи поступово перетворюються на майданчики для військово-патріотичної пропаганди та ранньої підготовки дітей до служби в російських силових структурах.

Закріплення навчальних закладів за військовими частинами може посилити вплив російської пропаганди на школярів і створити умови для подальшого залучення молоді до війни проти України.

Водночас така політика демонструє, що Кремль розглядає дітей та підлітків не лише як об'єкт ідеологічного впливу, а й як потенційний людський ресурс для своїх майбутніх військових потреб.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies