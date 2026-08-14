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Лавров заявив, що Росія не погодиться на перемир’я в Україні, – ЦПД

Кремль не має наміру припиняти бойові дії на фронті.

Лавров заявив, що Росія не погодиться на перемир’я в Україні, – ЦПД
Лавров
Фото: Скриншот відео

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на нинішній лінії фронту та планує продовжувати удари по Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами Лаврова, Росія нібито не розглядає можливість перемир’я на нинішніх позиціях. Водночас він заявив про намір посилити удари по об’єктах, які, за його твердженням, забезпечують функціонування «військової машини» України.

Глава російського МЗС також використав традиційну для російської пропаганди риторику про Другу світову війну. Він заявив, що припинення бойових дій нібито «перекреслить подвиг» радянських військових, які воювали проти нацизму.

У ЦПД зазначають, що раніше Лавров також заявляв про намір Кремля продовжувати конфронтацію із Заходом. Російська влада при цьому поширює твердження про нібито прагнення Заходу "розчленувати" Росію та нав’язати їй війну проти України.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Москва дедалі активніше використовує мілітаристську риторику для виправдання продовження війни.

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