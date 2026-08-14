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На Херсонщині через російські обстріли постраждали 22 людини, серед них дитина

Серед потерпілих є працівники комунальних підприємств.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали 22 людини, серед них дитина
Удар по будівлі рятувальників
Фото: ДСНС України

Російські війська 14 серпня атакували Херсонщину авіацією, артилерією та безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, магазини та транспорт.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Станом на 17:30 14 серпня на Херсонщині 22 людини отримали поранення внаслідок російських обстрілів, серед них 16-річний хлопець.

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За даними слідства, російські війська протягом дня атакували область із застосуванням авіації, ствольної артилерії та безпілотників різних типів.

Внаслідок авіаудару в Херсоні травмувався чоловік. Інші цивільні постраждали через атаки російських БпЛА у Херсоні, Дар’ївці, Нововоронцовці та Білозерці.

Серед потерпілих також є працівники комунальних підприємств.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини, службові й легкові автомобілі.

За фактами російських атак правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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