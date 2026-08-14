У Херсоні через російський обстріл знеструмлені кілька мікрорайонів

В ОВА попереджають про високий рівень загрози ударів російських безпілотників по цивільному автотранспорту.

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У Херсоні внаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися кілька мікрорайонів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання мешканцям.

Водночас у Херсонській ОВА попереджають про високий рівень загрози ударів російських безпілотників по цивільному автотранспорту. Російські війська продовжують атакувати автомобілі, зокрема застосовуючи БпЛА з оптоволоконним керуванням.

Водіям радять не залишати автомобілі у місцях масового скупчення транспорту, не паркуватися впритул до фасадів будинків та заздалегідь планувати маршрути, мінімізуючи перебування на відкритих ділянках доріг.