У Херсоні через російський обстріл знеструмлені кілька мікрорайонів

У Херсоні внаслідок чергової російської атаки без електропостачання залишилися кілька мікрорайонів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання мешканцям.
Водночас у Херсонській ОВА попереджають про високий рівень загрози ударів російських безпілотників по цивільному автотранспорту. Російські війська продовжують атакувати автомобілі, зокрема застосовуючи БпЛА з оптоволоконним керуванням.
Водіям радять не залишати автомобілі у місцях масового скупчення транспорту, не паркуватися впритул до фасадів будинків та заздалегідь планувати маршрути, мінімізуючи перебування на відкритих ділянках доріг.
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