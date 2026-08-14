Зеленський провів Ставку: визначили потреби Сил оборони на осінньо-зимовий період

Також обговорили виробництво українських ударних засобів та нових типів захисної зброї

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Ключовим питанням стало фінансування потреб Сил оборони та безпеки України на осінньо-зимовий період.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, під час засідання визначили основні дефіцити та додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів озброєння.

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"Ключове питання – фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період", – зазначив президент.

Окрему увагу приділили прискоренню виробництва українських ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів.

Розвідувальні служби під час Ставки надали оновлену інформацію про плани Росії. Зеленський повідомив, що Україна готує відповідні заходи протидії та асиметричні контрзаходи.

Також учасники засідання проаналізували результати санкцій проти Росії. За словами президента, щотижня оцінюється ефективність далекобійних та санкцій середньої дальності.

"Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", – сказав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про виконання рішень Ставки та РНБО, а також про напрямки, які потребують додаткової уваги.

Окремо спеціальні служби доповіли про виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йшлося про колаборантів у Севастополі, які, за словами президента, беруть участь у російських ударах по Україні та українцях.

"Відповідальність колаборантів неминуча", – наголосив Зеленський.