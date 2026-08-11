ФБР проводило одразу 2 розслідування щодо можливої співпраці Трампа з Москвою, проте вони відійшли на другий план після призначення спеціальним прокурором Роберта Мюллера.

Нові розсекречені документи ФБР проливають світло на окреме контррозвідувальне розслідування щодо можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Росією, яке бюро розпочало у 2017 році.

Про це пише The New York Times із посиланням на оприлюднені Білим домом документи та колишніх американських посадовців.

Під час президентської кампанії 2016 року ФБР розпочало розслідування Crossfire Hurricane, щоб з’ясувати, чи співпрацювала команда Трампа з Росією на тлі втручання Москви у вибори.

Спочатку розслідування мало 2 частини

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У травні 2017 року, після звільнення Трампом директора ФБР Джеймса Комі, бюро відкрило окреме розслідування під кодовою назвою Oxferd Comma.

Воно мало дві частини:

кримінальну – щодо можливого перешкоджання Трампом розслідуванню та змови його кампанії з Росією;

контррозвідувальну – щодо можливого впливу Росії на самого президента.

ФБР хотіло встановити, чи був Трамп "керований" Росією, координував із нею свою діяльність або становив через це загрозу національній безпеці США. Зокрема приділялась увага діловим зв’язкам політика з Москвою, його контактам з російськими олігархами, а також тому, що перед звільненням Комі президент тиснув на нього, вимагаючи припинити розслідування щодо його кампанії.

Спецпрокурор Мюллер мав обмежений мандат для розслідування

Після початку Oxferd Comma Роберта Мюллера призначили спеціальним прокурором у справі. Водночас Мюллер не отримав повноважень на проведення окремого широкого контррозвідувального розслідування щодо особистих зв’язків Трампа з Росією.

Його мандат був зосереджений переважно на можливих злочинах. У результаті контррозвідувальна частина справи втратила свій початковий масштаб.

У 2019 році Мюллер повідомив, що не знайшов достатніх доказів зв’язку між кампанією Трампа та Росією під час виборів 2016 року. Водночас він не зробив остаточного висновку щодо можливого перешкоджання Трампом правосуддю. Звіт Мюллера також не містив окремого висновку про особисті зв’язки президента з Росією, можливу залежність від Москви чи загрозу для національної безпеки США.

Під час свідчень у Конгресі Мюллер визнав, що його команда не перевіряла, чи могли російські олігархи відмивати гроші через бізнес Трампа. Нові документи показують, що окреме контррозвідувальне розслідування щодо Трампа було закрито ще до цих свідчень – більш ніж за три місяці до виступу Мюллера в Конгресі.

Фото: NYT Спецпрокурор Роберт Мюллер

Трамп тиснув на Джеймса Комі перед звільненням

Згідно з оприлюдненим меморандумом, ФБР дійшло висновку, що російський уряд втрутився у вибори 2016 року, щоб допомогти Трампу. Крім того, ФБР мало інформацію, що штаб Трампа домагався від Республіканської партії зміни позиції щодо України на значно прихильнішу до Росії. Перед звільненням директора ФБР Джеймса Комі Трамп також тиснув на нього, вимагаючи припинити розслідування.

Водночас оприлюднені матеріали не містять принципово нових доказів, які б спростовували підстави для початкового розслідування ФБР. Натомість у Білому домі їх опублікували, аби підтвердити слова Дональда Трампа про те, що так звана "глибинна держава" намагалася його знищити. Під "глибинною державою" президент має на увазі певних, налаштованих проти нього посадовців з великими важелями впливу.