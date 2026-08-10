Спікери парламентів України і Польщі обговорили вступ України до ЄС і історичні питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим.

За словами Стефанчука, говорили про українсько-польські відносини і погодилися, що складні питання минулого чи емоції не повинні послаблювати стратегічне партнерство двох країн.

«Окремо говорили про необхідність відновлювати довіру, посилювати міжпарламентський діалог і збільшувати кількість контактів між нашими державами. Домовилися активізувати роботу парламентських форматів та повернутися до ідеї спільної українсько-польської експертної групи, зокрема для обміну польським досвідом європейської інтеграції», - розповів Голова ВР.

Також ішлося про історичні питання. Стефанчук заявив, що їх треба «вирішувати через діалог, взаємну повагу та роботу істориків, а не через кроки, які лише поглиблюють розбіжності між нашими суспільствами».

Спікер польського Сейму підкреслив, що 5% усіх робітників у Польщі є українцями, які формують 2,7% ВВП країни, тому відносини між державами мають будуватися на правді. Посадовець висловився проти переслідувань українців у Польщі, передає Rzeczpospolita.

Чажастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС, але це «вимагатиме від українців переосмислення всіх аспектів своєї історії. Адже ЄС, зрештою, — це демократія, ЄС — це про цінності, це не просто банкомат (...). Це також означає називати геноцид геноцидом. Це історія, і жоден народ не може уникнути історії».