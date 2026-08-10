Кривонос: в НАБУ немає конфлікту з СБУ, є її безглузді дії

Директор Національного антикорбюро заперечив наявність конфлікту з СБУ, Офісом генерального прокурора, Офісом президента чи будь-якою іншою установою. Про це Семен Кривонос сказав у відповідь на запитання журналіста The Independent на брифінгу.

Водночас є незаконні дії проти співробітників НАБУ. Зокрема, прослуховування керівника третього головного підрозділу.

«Чи це конфлікт?Це не конфлікт, а безглузді дії з боку Службу безпеки. Це зовсім інша між собою категорія. А конфлікту немає, в нас чудові відносини», – сказав він, додавши, що такі дії не є поодинокими.

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Зокрема, кілька тижнів тому виявили стеження за одним з працівників.

Кривонос додав, що не є проблемою розслідування можливих протиправних дій працівників НАБУ, якщо правоохоронці діють у межах чинного законодавства. Він додав, що стеження і прослуховування спрямовані не на справжніх шпигунів і зрадників, а на те, щоб дізнатися, які слідчі дії планують детективи Бюро. «Постійно моніторяться реєстри судових рішень. Всілякі реєстр, "Безпечне місто" – куди наші машини їздять. І переміщення наших детективів. Ми вживаємо, безумовно, заходів уникнення розголошення відомостей досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності. Але поруч з цим величезна кількість ресурсу кинута саме на те, щоб дізнатися, а що ж ми там робимо і що ми плануємо. Ми отримуємо цю інформацію постійно. Чи це конфлікт?» – сказав Кривонос.

Він закликав усіх колег діяти в межах правового поля.

Контекст

Після спроби підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору в липні 2025-го Бюро заявляло, що вбачає в відкритих проти його співробітників провадженнях ймовірний тиск. Станом на зараз розслідують справи проти кількох співробітників Бюро, зокрема Руслана Магамедрасулова, якого звинуватили разом із батьком у намірі торгувати з Дагестаном. Магамедрасулови перебували у СІЗО протягом кількох місяців, зрештою в грудні минулого року їх випустили.