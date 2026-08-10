Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову і Буданову, - опитування КМІС

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Найвищу довіру українців мають ексголовком Збройних сил України а нині посол у Великобританії Валерій Залужний, ексміністр оборони Михайло Федоров та керівник Офісу президента Кирило Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Отже, найвищі показники довіри мають Залужний (66% довіряють, 24% не довіряють, баланс – +42%), Федоров (63% довіряють, 16% не довіряють, баланс – +46%) і Буданов (61% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +39%).

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Президенту Володимиру Зеленському довіряють 56%, не довіряють – 38% (баланс – +18%).

Далі йдуть мер Харкова ІгорТерехов (47% довіряють, 19% не довіряють) і командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький (37% довіряють, 13% не довіряють, баланс – +24%). Причому в обох випадках багато хто їх не знає (23% не знають Терехова, а 40% не знають Білецького).

Інші діячі мають гірші показники довіри і, зокрема, їх баланс від’ємний - тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють.

Фото: КМІС

Опитування проводилося 16-31 липня 2026 року. Половину респондентів було опитано методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), половину – методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшетів.