Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову і Буданову, - опитування КМІС

Найвищу довіру українців мають ексголовком Збройних сил України а нині посол у Великобританії Валерій Залужний, ексміністр оборони Михайло Федоров та керівник Офісу президента Кирило Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки.
Про це свідчать результати опитування КМІС.
Отже, найвищі показники довіри мають Залужний (66% довіряють, 24% не довіряють, баланс – +42%), Федоров (63% довіряють, 16% не довіряють, баланс – +46%) і Буданов (61% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +39%).
Президенту Володимиру Зеленському довіряють 56%, не довіряють – 38% (баланс – +18%).
Далі йдуть мер Харкова ІгорТерехов (47% довіряють, 19% не довіряють) і командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький (37% довіряють, 13% не довіряють, баланс – +24%). Причому в обох випадках багато хто їх не знає (23% не знають Терехова, а 40% не знають Білецького).
Інші діячі мають гірші показники довіри і, зокрема, їх баланс від’ємний - тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють.
Опитування проводилося 16-31 липня 2026 року. Половину респондентів було опитано методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), половину – методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшетів.
- Раніше також повідомлялося, що 55 % опитаних українців довіряють президенту Зеленському, не довіряють – 40%, про це свідчать результати проведеного 20 липня-3 серпня опитування, після резонансних кадрових рішень і протестів у багатьох містах, пов'язаних зі звільненням Федорова.
- Також більшість опитаних українців проти проведення виборів найближчим часом, до завершення бойових дій. Лише 15 % вважають, що їх треба провести до завершення війни. Водночас, більшість українців вважають, що після війни було би доцільно перезавантажити центральну владу - змінити уряд, парламент та президента.
- Колишній міністр оборони Федоров і ексголовком Залужний також лідирують в рейтингу довіри серед українців, опитаних групою "Рейтинг".