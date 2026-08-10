​На Донеччині затримали блогера, який коригував авіаудари росіян на Краматорському напрямку

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині місцевого блогера, який коригував авіаудари росіян на Краматорському напрямку за допомогою власних Телеграм-каналів, загальна аудиторія яких становила майже пів тисячі користувачів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожий агент збирав координати українських військ та передавав їх куратору з Росії. Щоб перевірити деякі розвіддані, чоловік обходив місто та його околиці під виглядом "поїздок на дачу".

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Крім цього, блогер використовував підконтрольні Телеграм-канали для поширення пропаганди Кремля. Зокрема, - поширював фейки про Сили оборони України та оперативну ситуацію на фронті, а також агітував мешканців громади підтримати окупаційні війська.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на воєнну розвідку РФ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за поширення ворожої пропаганди.