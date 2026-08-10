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​Росіяни обстріляли житловий сектор села Бугаївка на Харківщині і вбили п'ятьох людей

Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки. 

​Росіяни обстріляли житловий сектор села Бугаївка на Харківщині і вбили п'ятьох людей
Бугаївка, наслідки обстрілу
Фото: Харківська облпрокуратура

Росіяни обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури. 

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки. Загинули п’ятеро людей", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська облпрокуратура

Як повідомлялося, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах Харківської області. В результаті загинули три людини і 25 постраждали. 

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