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Росіяни обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки. Загинули п’ятеро людей", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська облпрокуратура

Як повідомлялося, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах Харківської області. В результаті загинули три людини і 25 постраждали.