Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 459 210 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 459 210 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) 
  • танків – 12 255 (+2)
  • бойових броньованих машин – 25 116 (+13)
  • артилерійських систем – 47 669 (+48) 
  • РСЗВ – 2 019 (+6) 
  • засоби ППО – 1 558 (+2)
  • літаків – 439 (+0)
  • гелікоптерів – 354 (+0) 
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 181 (+10) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746) 
  • крилаті ракети – 5 007 (+0)
  • кораблі / катери – 35 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461)
  • спеціальна техніка – 4 511 (+6). 

Дані уточнюються. 

Раніше естонська розвідка повідомила, що в липні російські війська захопили 36–38 квадратних кілометрів української території. Це майже у 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли просування становило 564 квадратних кілометри

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies