Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 459 210 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 459 210 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 459 210 (+1 470)

танків – 12 255 (+2)

бойових броньованих машин – 25 116 (+13)

артилерійських систем – 47 669 (+48)

РСЗВ – 2 019 (+6)

засоби ППО – 1 558 (+2)

літаків – 439 (+0)

гелікоптерів – 354 (+0)

наземні робототехнічні комплекси – 2 181 (+10)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746)

крилаті ракети – 5 007 (+0)

кораблі / катери – 35 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461)

спеціальна техніка – 4 511 (+6).

Дані уточнюються.

Раніше естонська розвідка повідомила, що в липні російські війська захопили 36–38 квадратних кілометрів української території. Це майже у 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли просування становило 564 квадратних кілометри