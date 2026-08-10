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​15 серпня в Польщі відбудеться наймасштабніший військовий парад, - Міноборони країни

На ньому будуть представлені танки Abrams та Leopard, РСЗВ Himars і ЗРК Patriot, винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери Apache, зброя гаубиці "Краб" і бронетранспортери "Росомаха". 

​15 серпня в Польщі відбудеться наймасштабніший військовий парад, - Міноборони країни
Ілюстративне фото
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

У Польщі завершується підготовка параду до дня Збройних сил Польщі, який відбудеться 15 серпня - на 106-ту річницю Битви під Варшавою. 

Про це повідомляє RMF24

Заступник міністра оборони Павел Бейда зазначив, що за своїм розмахом це буде найбільший військовий парад в історії країни. На ньому будуть представлені понад 300 одиниць наземної техніки, близько 60 – повітряної техніки та 1800 військових з різних родів військ, при цьому до підготовки події залучені близько 9000 військовослужбовців. 

Зокрема, на параді будуть танки Abrams та Leopard, РСЗВ Himars і ЗРК Patriot, винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери Apache, зброя польського виробництва, як гаубиці "Краб" і бронетранспортери "Росомаха". 

У Гдині й Гданську на Балтійському морі пройде морська складова параду за участі понад 20 суден. У ньому візьме участь Естонія, Литва та Швеція.

А вулицями Варшави крокуватимуть також військові союзників у НАТО – зі США, Франції, Литви, Естонії, Швеції, Румунії, Канади, Канади, Австралії; найчисельнішими будуть французи.

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