​15 серпня в Польщі відбудеться наймасштабніший військовий парад, - Міноборони країни

У Польщі завершується підготовка параду до дня Збройних сил Польщі, який відбудеться 15 серпня - на 106-ту річницю Битви під Варшавою.
Про це повідомляє RMF24.
Заступник міністра оборони Павел Бейда зазначив, що за своїм розмахом це буде найбільший військовий парад в історії країни. На ньому будуть представлені понад 300 одиниць наземної техніки, близько 60 – повітряної техніки та 1800 військових з різних родів військ, при цьому до підготовки події залучені близько 9000 військовослужбовців.
Зокрема, на параді будуть танки Abrams та Leopard, РСЗВ Himars і ЗРК Patriot, винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери Apache, зброя польського виробництва, як гаубиці "Краб" і бронетранспортери "Росомаха".
У Гдині й Гданську на Балтійському морі пройде морська складова параду за участі понад 20 суден. У ньому візьме участь Естонія, Литва та Швеція.
А вулицями Варшави крокуватимуть також військові союзників у НАТО – зі США, Франції, Литви, Естонії, Швеції, Румунії, Канади, Канади, Австралії; найчисельнішими будуть французи.
- Нагадаємо, що 14 липня українські військові взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі. А 21 липня - в Брюсселі.