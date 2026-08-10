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У Китаї через тайфун евакуювали понад мільйон людей

Про жертв негоди інформації немає. 

У Китаї через тайфун евакуювали понад мільйон людей
Фото: скриншот відео The Guardian

У Китаї через тайфун «Дельфін» евакуювали понад мільйон людей, пише The Guardian. Інтенсивні зливи можуть спричинити поширення повені та зсувів ґрунту. 

900 000 людей довелося евакуювати в прибережному місті Венчжоу. Для них відкрили понад 1500 екстрених шелтерів.

У сусідньому Фузянь евакуювали 98 900 людей, а в Шанхаї – близько 215 000. 

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Метеостанція в центральному Шанхаї зафіксувала близько 313 міліметрів дощу, що випав за 24 години. Це найбільший добовий показник за понад 150 років фіксування. Ще одна станція зафіксувала 400 мм опадів. 

«Дельфін» швидко послабився до тропічного шторму, але продовжує рухатись і несе сильні зливи. Влада попередила, що дощі до середи можуть призвести до зсувів ґрунту. 

У зв'язку з погодними умовами два шанхайські аеропорти скасували понад 1300 рейсів. Рейси скасували і в Тайвані, куди шторм приніс потужні вітри в неділю. 

«Дельфін» прийшов з японської східної префектури Окінава, де спричинив поранення шести людей і залишив без електроживлення 50 000 будівель. На Філіппінах шторм інтенсифікував сезонні мусони і призвів до підтоплення в регіоні Лузон, зокрема біля Маніли. 

«Науковці кажуть, що глобальне потепління підвищило ймовірність екстремальної погоди, зокрема більшої кількості потужних тайфунів», – зазначили журналісти. 

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