Голова САП: були випадки, коли на прохання відкрити провадження проти нардепа нам відмовляли

Без участі генпрокурора парламентарі не можуть отримати підозри.

НАБУ без погодження генерального прокурора не може самостійно почати кримінальне провадження проти народного депутата. Бюро повинно піти до генпрокурора і отримати відповідь про те, чи провадження відкрили.

Були випадки, коли на прохання САП розпочати слідство їм відмовили. Про це голова прокуратури Олександр Клименко сказав на брифінгу.

«В певних випадках ми отримуємо відмови. Хоча, на думку детективів і прокурорів, підстав для початку розслідування стосовно конкретного народного депутата, того чи іншого, достатньо», – сказав він.

Клименко додав, що якби САП мала повноваження відкривати провадження проти депутатів без генпрокурора, то таких справ могло б більше.

Підписати підозру народному депутату зараз може тільки генпрокурор або особа, яка виконує його обов'язки.