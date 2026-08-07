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Смертельна ДТП у Києві: Зеленський відповів на петицію щодо посилення відповідальності за порушення ПДР

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію Олексія Глушича – батька 12-річного Григорія, який загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Караваєвих Дачах у Києві. 

Після того як звернення набрало понад 25 тисяч підписів, глава держави доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони та прем'єр-міністру опрацювати викладені в ньому пропозиції щодо посилення безпеки дорожнього руху.

Про це в соцмережах повідомив Олексій Глушич.

Смертельна ДТП у Києві: Зеленський відповів на петицію щодо посилення відповідальності за порушення ПДР
Місце ДТП у Києві
Фото: Поліція Києва

Коментуючи відповідь президента, він наголосив, що очікує не лише розгляду ініціатив, а й конкретних законодавчих змін.

"Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити. Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення", – зазначив Олексій Глушич.

Нагадаємо, на початку липня Глушич зареєстрував петицію із закликом провести комплексну реформу системи відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 

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Серед запропонованих змін – позбавлення права керування для систематичних порушників, розширення системи автоматичної фіксації порушень та посилення відповідальності за грубі порушення ПДР.

Після смертельної ДТП Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зареєстрував законопроєкт №15348, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призводять до травматизму та смертності.

Водночас батьки загиблого хлопчика долучилися до підготовки альтернативного законопроєкту №15348-1, який було зареєстровано 13 липня. 

Документ пропонує скасувати так званий "поріг безкарності" у 20 км/год і встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год, запровадити диференційовані штрафи залежно від рівня перевищення швидкості, скасувати знижку на сплату штрафів за грубі та систематичні порушення, а також позбавляти водійських прав тих, кого протягом року щонайменше чотири рази притягували до відповідальності за перевищення швидкості більш ніж на 40 км/год.

Крім того, у документі пропонується посилити відповідальність за проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, небезпечний обгін і порушення правил зустрічного роз'їзду. 

Законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за керування автомобілем після позбавлення права керування та обов'язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення водійських прав на строк від трьох до восьми років за смертельні ДТП.

17 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту відхилити альтернативний законопроєкт №15348-1 та ухвалити за основу основний документ №15348. Остаточне рішення щодо обох законодавчих ініціатив має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, 

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    5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. ДТП сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. 

  • 12-річного підлітка Гриші Глушича, який став одним із чотирьох убитих, добиватимуться змін всієї системи безпеки дорожнього руху в Україні. Родина Григорія Глушича вважає, що смерть їхнього сталася не випадково, а внаслідок слабкого українського законодаства. 

  • За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz C300, який спричинив аварію, перебуває під вартою у медичному закладі. Він заявляє, що нібито знепритомнів під час керування транспортним засобом.

  • Водночас встановлено, що автомобіль уже мав щонайменше 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху, переважно перевищення швидкості.

  • Чому на дорогах України повний хаос? Читайте у великому розборі LB.ua 

  • Розмова з батьками Гріши Глушича тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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