Смертельна ДТП у Києві: Зеленський відповів на петицію щодо посилення відповідальності за порушення ПДР

Коментуючи відповідь президента, він наголосив, що очікує не лише розгляду ініціатив, а й конкретних законодавчих змін.
"Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити. Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення", – зазначив Олексій Глушич.
Нагадаємо, на початку липня Глушич зареєстрував петицію із закликом провести комплексну реформу системи відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Серед запропонованих змін – позбавлення права керування для систематичних порушників, розширення системи автоматичної фіксації порушень та посилення відповідальності за грубі порушення ПДР.
Після смертельної ДТП Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зареєстрував законопроєкт №15348, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призводять до травматизму та смертності.
Водночас батьки загиблого хлопчика долучилися до підготовки альтернативного законопроєкту №15348-1, який було зареєстровано 13 липня.
Документ пропонує скасувати так званий "поріг безкарності" у 20 км/год і встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год, запровадити диференційовані штрафи залежно від рівня перевищення швидкості, скасувати знижку на сплату штрафів за грубі та систематичні порушення, а також позбавляти водійських прав тих, кого протягом року щонайменше чотири рази притягували до відповідальності за перевищення швидкості більш ніж на 40 км/год.
Крім того, у документі пропонується посилити відповідальність за проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, небезпечний обгін і порушення правил зустрічного роз'їзду.
Законопроєкт також передбачає кримінальну відповідальність за керування автомобілем після позбавлення права керування та обов'язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення водійських прав на строк від трьох до восьми років за смертельні ДТП.
17 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту відхилити альтернативний законопроєкт №15348-1 та ухвалити за основу основний документ №15348. Остаточне рішення щодо обох законодавчих ініціатив має ухвалити Верховна Рада.
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